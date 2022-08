Lekker een stukje fietsen: stichting toert gratis met ouderen en gehandicapten

Even op de fiets naar Den Oever voor een portie vis? Even de wind door de haren of op de koffie bij een bekende? Stichting Meer Y-Bike zet alles op alles om dat weer mogelijk te maken voor ouderen en gehandicapten. De stichting van Mary van Langerak uit Wieringerwerf is een jaar onderweg en met groot succes. "Dat zoiets kleins zo'n impact kan hebben; dat is geweldig om te doen!"

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

"Ik werk als verpleegkundige in de wijk en ik houd van fietsen. Ik merkte dat veel mensen binnen zaten met het mooie weer en geen mogelijkheid hadden om naar buiten te gaan," vertelt Mary van Langerak. Daarop is de stichting 'Meer Y-Bike' in het leven geroepen waardoor mensen die niet zo mobiel zijn nu eenvoudig en kosteloos toch een tochtje met een aangepaste elektrische fiets kunnen maken. Thuis Thea Verhoog uit Wieringerwerf heeft voor vanmiddag een afspraak gemaakt. Mary gaat met haar naar een boerderijwinkel even buiten het dorp. Een tochtje met de fiets is voor Thea een verademing: "Ik vind het heel erg leuk, want anders kom ik nergens meer zowat. Toen het voorgesteld werd heb ik me meteen aangeboden. Anders zit je maar thuis." Tekst gaat door onder de video.

meer y-bike fietsen met ouderen - NH Nieuws / Jurgen van den Bos