Westwijk krijgt steunpunt voor bewoners met hulpvragen en gebrek aan sociale contacten

De Amstelveense wijk Westwijk krijgt een inloopspreekuur waar bewoners met vragen of zorgen rondom sociale thema's als zorg en welzijn terechtkunnen. Westwijk is de tweede Amstelveense wijk waar welzijnsorganisatie Participe zo'n steunpunt opent, en dat is geen toeval, vertelt wijkcoach Stef Walsma aan AAN! en NH Nieuws.

Wijkcoach Westwijk en Bovenkerk Stef Walsma & mevrouw Sijdzes, gebruiker van de wijkmobiel - AAN!/NH Nieuws

Eerder werd er al een steunpunt geopend in de wijk Groenelaan, waar bewoners tijdens het spreekuur kunnen binnenlopen en om advies kunnen vragen. De steunpunten worden bemand door getrainde vrijwilligers, maar omdat ook instanties als de GGZ en politie betrokken zijn, kunnen bewoners met vragen snel aan de juiste persoon kunnen worden gekoppeld. Tweeverdieners zonder tijd Het is geen toeval dat uitgerekend Westwijk nu de tweede Amstelveense wijk met een steunpunt wordt. Dat heeft te maken met het gebrek aan sociale cohesie en - indirect - de bevolkingssamenstelling, vertelt Stef. Zo wonen er in Westwijk relatief veel gezinnen waarvan beide ouders werken, die weinig tijd hebben voor sociale contacten en vooral waarde hechten aan een supermarkt met ruime openingstijden in de buurt.

Quote "Omdat ze hier maar drie of vier jaar blijven, vinden ze het niet de moeite om de taal te leren" Stef walsma

Oudere Westwijkers hebben juist wel veel tijd (en behoefte) aan sociale contacten, maar hebben dicht bij huis weinig te kiezen: slechts 7 procent (1 op de 14) van de Westwijkers is 65+. Ter vergelijking: in Bovenkerk is dat 20 procent (1 op de 5), waardoor senioren meer leeftijdgenoten in de buurt hebben wonen. "Meer mensen kennen elkaar en er is sprake van veel sociale controle", legt hij uit waarom de sociale cohesie in Bovenkerk groter is. Ook partners van expats eenzaam Het gebrek aan sociale cohesie in Westwijk betekent niet alleen dat Westwijkers gemiddeld langer rondlopen met hulpvragen, maar ook dat zij vatbaarder zijn voor (gevoelens van) eenzaamheid. En dat geldt niet alleen voor senioren: ook onder jongeren en partners van expats is dit een veelvoorkomend probleem. "De partners van expats verhuizen natuurlijk mee", vertelt Stef, "maar omdat ze hier maar drie of vier jaar blijven, vinden ze het niet de moeite om de taal te leren. Daardoor vinden ze lastig aansluiting."

Dit verhaal is gemaakt in samenwerking met onze lokale mediapartner AAN! Amstelveen. NH Nieuws probeert door samen te werken met lokale media in de haarvaten van de samenleving te komen en biedt lokale media expertise en middelen om nóg mooiere verhalen te maken.

'Meer omgaan met Nederlanders' Dat bleek ook toen NH Nieuws in juni verslag deed van het Japan Festival in het Stadshart. "Ik zou graag meer betrokken zijn, ik heb nu weinig Nederlandse vrienden", vertelde een Japanse dame. "Maar ik zou graag meer met Nederlanders willen omgaan." Het nieuwe steunpunt in Westwijk is niet bedoeld om eenzaamheid op te lossen, legt Stef uit. "Eenzaamheid is meestal een achterliggend probleem, maar kan wel grote gevolgen hebben."

Quote "De buren zijn vriendelijk hoor, maar die wil ik niet aldoor lastig vallen" Mevrouw sijdzes

Stef benadrukt dat het steunpunt laagdrempelig toegankelijk moet zijn, omdat mensen anders alsnog met hun hulpvraag blijven rondlopen. Overigens hoef je geen problemen of vragen te hebben om binnen te lopen: je mag ook gewoon aankloppen voor een kop koffie. Het steunpunt in Westwijk komt in het wijkcentrum, al is nog niet bekend wanneer het de deuren opent. Wijkmobiel In Waardhuizen en Middenhoven is (nog) geen steunpunt, maar zijn wel andere initiatieven om de eenzaamheid, met name onder senioren, tegen te gaan. Zo is in de wijken de wijkmobiel geïntroduceerd, mede om het gebrek aan openbaar vervoer te compenseren. Deze week rijdt het wagentje zijn 500e ritje. Het kleine autootje is bedoeld om hulpbehoevende Amstelveners op korte afstanden te vervoeren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld toch boodschappen doen. "Hij is tijdens de coronatijd in het leven geroepen”, vertelt coördinator Marco van Kesteren van Wijkmobiel Uit & Thuis. Tekst gaat door onder de video

Wijkmobiel haalt senioren uit Amstelveense wijk Middenhoven uit sociaal isolement - AAN! Amstelveen