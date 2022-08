'Stoelendans' in Haarlemse winkelstraten: "Lagere huurprijs voor een groter pand"

Sommigen betrekken een groter pand, andere winkels gaan juist kleiner. Allemaal hadden ze dat ene bordje voor de deur hangen: 'Wij zijn verhuisd'. Het lijkt soms wel een stoelendans van verhuizende winkels in het centrum van Haarlem. In sommige gevallen gaan de winkels slechts een paar panden verderop weer open. Vanwaar al die wisselingen in het centrum?

Popshop eigenaar Buddie ter Meulen - NH Nieuws / Michael van der Putten

Als je onlangs door de Haarlemse winkelstraten gelopen bent, is het je vast opgevallen dat het centrum er behoorlijk anders uitziet dan een paar maanden geleden. Bekende winkels zitten ineens op heel andere plekken in de stad. Zo verkaste de Flying Tiger van de Zijlstraat naar de Grote Houtstraat, gaan de twee kledingwinkels van WE verhuizen naar een pand verderop. Duurzaamheidswinkel WAAR zit ook midden in een verhuizing naar een nieuwe intrek. Op zoek naar een andere plek Ook de Popshop, die al 29 jaar in de Nieuwstraat zat, is laatst verhuisd. De winkel heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Gierstraat. "De eigenaar van het vorige pand verkocht het", vertelt Buddie ter Meulen, derde eigenaar van de winkel. "Maar het was niet te betalen en er moest veel aan worden gedaan. Ik moest dus op zoek naar een andere plek en heb tijdens corona deze grotere plek gevonden." Tekst gaat door onder de afbeelding.

Volgens Falco Bloemendal, centrummanager van Haarlem, hebben al die verhuizingen meerdere oorzaken. "Het heeft voornamelijk te maken met huurprijzen", legt hij uit. "Wanneer een huurcontract afloopt, kun je er als winkeleigenaar voor kiezen om deze te verlengen of om te onderhandelen met een andere verhuurder voor een lagere prijs." Betere locatie Een ander scenario dat Bloemendal noemt, is dat winkeleigenaren toen ze tijdens de coronalockdowns minder inkomsten hadden, ruzie hebben gekregen met hun huurbaas over het betalen van de huur. "En winkels kunnen natuurlijk ook verhuizen omdat ze naar een veel betere locatie kunnen gaan", aldus Bloemendal.

Ter Meulen, eigenaar van de Popshop, heeft met de verhuurder van het nieuwe pand kunnen onderhandelen over de huurprijs. "Ik huur van een particuliere verhuurder. Hij wilde zekerheid, een huurder voor langere tijd. Het was corona en ik heb een beetje kunnen onderhandelen over de huurprijs. Toen heb ik de huur voor een lager maandbedrag voor vijf jaar vast kunnen zetten, in een veel groter pand dan ik had." Wisselen Een andere opvallende wisseling in de Grote Houtstraat is het recente vertrek van de Esprit, uit het pand waar voorheen Cinema Palace zat. Volgens het Noordhollands Dagblad zou de C&A, dat al sinds jaar en dag in de Anegang gevestigd is, naar het pand verhuizen. Winkels die een betere plek kunnen krijgen, of ergens anders een lagere huurprijs kunnen betalen, verhuizen dus vaak. In de meeste gevallen verhuizen de winkels naar nabijgelegen panden, soms slechts een paar meter verder. Tekst gaat door onder de afbeeldingen

Esprit is vertrokken uit de Grote Houtstraat NH Nieuws / Michael van der Putten

Esprit was gevestigd in het oude pand van Cinema Palace Noord-Hollands Archief

Verhuizingsuitverkoop bij een huidige vestiging van WE NH Nieuws / Michael van der Putten

Nieuwe vestiging van WE NH Nieuws / Michael van der Putten Volgende