Waarom is de Berlagevijver toch zo vies? Hilversum vermoedt foutaansluitingen riool

Het mysterie van de Berlagevijver is nog altijd niet ontrafeld. Inmiddels is de kwaliteit van het water in Hilversum-Noord al drie jaar niet in orde. Na meerdere onderzoeken naar de oorzaak van het vieze water kijkt de gemeente nu naar foutieve aansluitingen op het riool. Al met al vermoedt Hilversum dat het nog tot en met 2024 duurt voordat alles weer op orde is.

Al drie jaar houdt deze kwestie omwonenden en de gemeente bezig. Het is duidelijk dat afvalwater terechtkomt in de vijver. Maar hoe dat kan gebeuren, is nog steeds het grote raadsel. In de afgelopen jaren heeft de gemeente diverse onderzoeken gedaan en maatregelen genomen, maar het spreekwoordelijke lek is nog altijd niet boven.

Vorig jaar besloot de gemeente waarschuwingsborden langs de vijver te zetten. Tevens ontvingen omwonenden toen een brief met de mededeling ieder contact te vermijden met het water wegens vervuiling uit het riool. Een verfrissende duik voor kinderen en honden werd ten zeerste afgeraden. En hoewel de waarschuwingsborden inmiddels zijn bedekt, is het nog altijd heel duidelijk dat een plons in de vijver een slecht plan is.

Want nog altijd is in één oogopslag te zien dat het water allesbehalve oké is. Het water is groen en er drijft een vette olie-achtige substantie op het vertroebelde water.

In de zomer van 2019 kwamen de eerste meldingen over de waterkwaliteit binnen bij de gemeente. Sindsdien hebben tientallen Hilversummers via diverse kanalen een klacht ingediend over het smerige water. Buurtbewoners hebben aangegeven ongerust te zijn over de langdurige vervuiling.

Zo is het hoofdriool extra gereinigd en is gekeken naar verkeerde koppelingen in het rioolsysteem. Hilversum meldt dat de problemen na deze grondige schoonmaakbeurten even weg waren, maar vanaf januari 2021 is er incidenteel sprake van het overstorten van vuil in de vijver. "Om deze reden worden nog steeds riolen onderzocht en als het nodig is nemen we maatregelen", laat de gemeente weten.

Verder laat Hilversum iedere week de Berlagevijver controleren. Dan wordt er gelijk vuil verwijderd. Totdat de waterkwaliteit echt is verbeterd, blijft de gemeente deze controles uitvoeren.

Na verbouwing

De enige nog denkbare oorzaak is volgens de gemeente foutieve aansluitingen op het hemelwaterriool. Hilversum heeft twee gescheiden stelsels: één voor hemelwater- en een vuilwaterriool. Een foutieve aansluiting houdt in dat een vuilwaterleiding van een huis of gebouw is aangesloten op het hemelwaterriool. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren na een verbouwing. Zo komt vervuild water in het verkeerde riool terecht. Maar dat is wel zoeken naar een speld in een hooiberg. Naar schatting zijn in Nederland 2 tot 4 procent van alle aansluitingen foutaansluitingen.

Na verschillende onderzoeken naar overstorten gaat Hilversum zich nu richten op het opsporen van deze foutaansluitingen. Zodra er verkeerde aansluitingen gevonden zijn, worden deze gefikst en houdt de gemeente een oogje in het zeil (monitoren).

Speurtocht

Dit betekent wel dat het hele rioolstelsel onder Hilversum-Noord onder de loep gaat. Dat is een tijdrovende klus. Naast deze speurtocht gaan de renovatiewerkzaamheden aan de riolering tot en met 2024 ook gewoon door.

"De vervangingswerkzaamheden van de riolering duren nog ongeveer twee jaar. Daarnaast blijven er onderzoeken en aanpassingen gedaan worden door de gemeente om het risico op overstoren met vervuild water op de vijver te verkleinen", meldt Hilversum in een reactie op vragen van NH Nieuws.

Tot slot merkt de gemeente op dat de inwoners niets merken van het onderzoek en het monitoren. Mochten er maatregelen genomen worden dan moet de buurt rekening houden met verkeershinder vanwege de uit te voeren klus. Maar daar is nu nog geen sprake van.