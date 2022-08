Weken in het water of zwetend aan het werk op het terras in Waterland

Dobberen in een zwemband of scheuren door het water met een dikke motorboot. Veel mensen zochten vandaag de koelte van de meren in Waterland op. Maar niet iedereen was vrij om te relaxen. Medewerkers van de Theetuin in Overleek moeten flink aan de bak in de hitte.

Relaxen op het water of hard aan het werk in de hitte? - NH Nieuws

"Het is enorm druk", zegt Tom Deun van de boten verhuur in Overleek. De boten zijn de hele week is al geboekt en ook het terras van zijn theetuin zit stampvol. Klagen doet hij niet want dit is hét moment om te knallen voor de horeca en de bootverhuur.

De boten zijn elektrisch en kunnen niet heel hard maar toch moet hij onervaren schippers wel eens uit de problemen halen. "Er waren wel eens een paar dames en die bleven maar achteruit varen. Daar ga ik dan achteraan om uit te leggen wat de voorkant van de boot is."

De nieuwbakken kapiteins en hun bemanning genieten met volle teugen van hun dagje op het water. Bij varen alleen blijft het vaak niet: al snel springen kinderen en hun ouders uit de bootjes het water in om af te koelen van de tropische hitte. Het is vandaag nog niet zo druk op water, maar daar zal aankomend weekend, met temperaturen van meer dan dertig graden, wel verandering in komen, voorspelt Deun.