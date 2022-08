Bureau discriminatiezaken pleit voor meer vrouwelijke straatnamen: 'Liefst van Zaanse vrouwen'

In Zaanstad is slechts één op de vijf straatnamen vernoemt naar een vrouw. In Wormerland is het nog erger gesteld, want daar heb je alleen maar de Mariastraat. Daarom pleit het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland ervoor om nieuwe straatnamen te vernoemen naar een vrouw van faam.

"Bij mijn weten is Maria nooit in Wormerland geweest", zegt Eric Schaap, coördinator van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland die een brief heeft gestuurd naar de gemeenteraden voor meer vrouwelijke erkenning op straat.

Lokale heldinnen

Zaanstad lijkt dan nog goed te scoren, maar het zijn vooral vrouwen met een landelijke bekendheid waarnaar de straten zijn vernoemd. "De Marga Klompéstraat, genoemd naar de eerste vrouwelijke minister", vertelt Schaap, "de VVD-prominent Haya van Soomeren of de vrijgevochten Mina Kruseman." Naar die laatste werd de feministische beweging Dolle Mina vernoemd.

Maar geen straat draagt de naam van een lokale in de regio geboren en getogen heldin. En die zijn er volgens Schaap wel degelijk. Hij noemt de schrijfster Carry van Bruggen: "Haar broer, ook schrijver, Jacob Israël de Haan, krijgt binnenkort wel een straat." Maar ook de bekende in Zaandam geboren streekromanschrijfster Jos van Manen Pieters, Marijke Höweler uit Koog aan de Zaan of de nog niet zo lang geleden overleden actrice Truus Dekker.

Gewist uit de geschiedenis

Het zijn maar enkele voorbeelden, maar het is volgens Nada Temelkov, die als studente de gegevens over straatnamen in kaart bracht, van belang dat de namen van vrouwen op straatnaambordjes terecht komen. "Want anders lijkt het alsof zij gewist worden uit de geschiedenis. Door die vernoemingen laat je zien wat vrouwen hebben bereikt en wat vrouwen kunnen bereiken."