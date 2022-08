Schotse voetbalfans overspoelen Alkmaar: "Maken er samen met de AZ-supporters feestje van"

Zo'n zevenhonderd Schotten die geen kaartje hebben weten te bemachtigen voor de pot kijken de wedstrijd in de binnenstad. En dat is hartstikke gezellig. "Het leuke is dat deze supporters gewoon samen feest vieren, daar kan ik echt van genieten", aldus Rooker van Gunnery's Irish Pub.

De Alkmaarders zijn te spreken over de Schotse fans. Volgens hen is het altijd gezellig als ze er zijn, opstootjes zijn er eigenlijk nooit. "Het moet wel heel raar gaan als daar de vlam in de pan schiet", concludeert Roker.

'We drinken de hele dag'

Dat er geen opstootjes zijn, is niet omdat de Schotten de wedstrijd broodnuchter aanschouwen. Vroeg op de dag zaten de eerste 'pints' er al in bij de Dundee fans. "We zijn gisteravond al begonnen", merkt een nog nuchter ogende Schot op. "En we drinken nu de hele dag door."

Naast de alcohol, zit ook het vertrouwen er goed in bij de Dundee fans. "Een makkelijke winst voor Dundee United", laat een supporter weten. "We zijn veel groter dan Alkmaar.'