Gemeente zegt ‘nee’ tegen ombouwen leegstaande winkel: "Maar nieuwbouwwijk komt wel"

Peter is teleurgesteld in de gemeente Hoorn. "De VVD vertelde tijdens de lokale verkiezingen dat het wonen in en boven winkels een succes was. En dat ze hiermee verder wilde gaan. Dan kom ik met een plan en dan is al het snel 'nee'", ervaart Peter Karsten. Hij vindt het vooral vervelend dat de argumenten die de gemeente geeft niet kloppend zijn, waardoor het lijkt alsof ze niet helemaal begrijpen wat de situatie is. "Ik denk dat als ze hier langskomen en het bekijken, ze ook enthousiast worden."

Zo'n 38 jaar lang runde Peter zijn bedrijf 'Karsten Slaapkomfort' in Blokker. Maar nu hij met pensioen is, heeft hij een winkelpand die leegt staat. "Ik heb al wat aanbiedingen van winkels die erin willen, maar een makelaar heeft mij op het idee gebracht om er woningen te plaatsen." Volgens hem kunnen er wel twaalf appartementen komen. "Doordat wij inpandig verbouwen, kan dit waarschijnlijk tegen een vrij goedkope prijs", weet Peter die de appartementen uiteindelijk wil verkopen.

Gemeente Hoorn zegt 'nee' tegen jongerenwoningen - NH Nieuws

Voor Peter zelf levert het ombouwen naar woningen ook meer op dan het zou doen als er een winkelpand komt. "Ja, financieel ga ik er natuurlijk ook een stukje op vooruit. Het mooiste vind ik dat mijn dochter dan ook een woning heeft", erkent Peter. Hij is van plan één van de woningen aan zijn dochter te verkopen, die momenteel in de woningmarkt vastloopt. "Mijn andere dochter woont al in de bedrijfswoning", voegt hij eraan toe. De buren vinden het een minder goed idee. "Ja, die zijn bang voor het onbekende. Die denken dat jongeren overlast gaan geven", hoort Peter. Hij denkt dat de overlast wel mee valt, omdat hij de gevel in de woning iets naar binnen wil trekken. "Door het verwijderen van een klein stukje dak aan de zijkant, blijft er een galerij open die bewoners kunnen gebruiken als balkon of entree. De voorkant gaat hierdoor nog meer naar binnen en verder weg van de buren."

Peter Karsten wijst naar de buitengallerij op een plattegrond van de bovenverdieping - NH Nieuws/Maurice Blaauw

Argumenten van de gemeente De argumenten die de gemeente geeft over de verkeersdruk en de parkeerproblemen die het zou veroorzaken, is Peter het totaal oneens. "Een winkel levert ook verkeersdruk op, daar moeten zelfs vrachtwagens de boel bevoorraden. Bovendien zitten wij hier 150 meter van de uitvalsweg", aldus Peter. De grote parkeerplaats die bij het pand hoort, biedt volgens hem voldoende parkeergelegenheid mochten er mensen komen wonen. Ook het behoud van het dorpslint is volgens Peter geen goede reden. "Er verandert niks aan het dorpslint, het gebouw staat er al." De laatste reden van de gemeente kan Peter zich meer in vinden. "Het scheppen van een precedent kan ik mij iets bij voorstellen", die er wél erbij vermeldt dat als er in Blokker nog zo'n zelfde situatie plaatsvindt, het wel een grote kans is voor extra woningen waar de gemeente erg blij mee zou moeten zijn. Bouw van 100 jongerenwoningen Toch is de gemeente al druk in de weer met het ontwikkelen van woningen voor jongeren en starters op de Dampten. Het gaat om een plan voor zo'n 100 appartementen en studio's die een mix van sociaal- en middel huur zullen hebben. Om dit te realiseren, wordt een oude autogarage op het bedrijventerrein omgetoverd tot een appartementencomplex. "Dit past bij de doelstellingen die we als gemeente om het vestigingsklimaat voor jongeren in Hoorn te verbeteren", schrijft de gemeente.

Impressie van het appartementencomplex op de Dampten - Gemeente Hoorn

Open voor gesprek Achter het winkelpand van Peter komt de nieuwe woonwijk Bangert en Oosterpolder steeds dichterbij. "Er liggen al plannen om het vol te bouwen tot aan dit pand", weet Peter. Hij vindt het dan ook flauw dat de gemeente wél mag bouwen en hij niet. Volgens Peter heeft de gemeente de autogarage van zijn buren gekocht om plaatst te maken voor de woonwijk. Ook heeft Peter gelezen dat de gemeente na het zomerreces contact met hem gaat opnemen. “Ik hoop dat ze dan langskomen of in ieder geval even de tijd nemen", benadrukt Peter, die ervoor openstaat om zijn plannen te wijzigen. “Het is niet in beton gegoten, alles is nog bespreekbaar. Misschien houden we wel een winkel beneden en komen er boven woningen." Wanneer de gemeente toch besluit om voet bij stuk te houden, dan zal Peter het pand gaan verhuren aan een winkelier. "Want leeg laten staan, is ook zonde."