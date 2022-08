Nieuwe aanmeerplek voor schepen én wandelpad langs Kanaaldijk in IJmuiden

Inwoners van IJmuiden-Noord krijgen binnenkort een iets ander uitzicht. Schepen die wachten voor de zeesluizen doen dat nu in het Binnenspuikanaal aan de noordkant van het sluizencomplex. Maar door de aanleg van een dam tegen zoutwater , is die plek niet meer beschikbaar. Daarom worden de palen waaraan de schepen kunnen wachten, verplaatst naar de Kanaaldijk in IJmuiden-Noord.

Nico van Nijendaal van het wijkplatform IJmuiden-Noord vertelt over de zorgen die omwonenden hebben over de verplaatsing. "We weten dat er palen komen, maar we weten niet wat de bedoeling is. We snappen dat er schepen aangemeerd moeten worden. Moeten die wachten voor de sluis? Of voor een overnachting omdat ze niet verder gaan? Dat is helemaal niet duidelijk."

Jan Rienstra leidt het project bij Rijkswaterstaat dat verzilting van het Noordzeekanaal moet voorkomen. Hij legt uit wat er gaat gebeuren: "In het Binnenspuikanaal wordt straks een dam gelegd waardoor 'ie niet meer bereikt kan worden. De voorzieningen die we daar hebben, waaronder het wachten van de binnenvaartschippers, verplaatsen we naar de Kanaaldijk."

