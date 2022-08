Honderden dode en verwaarloosde vogels weggehaald bij handelaar in Purmerend

In Purmerend zijn vorige week meer dan 250 (exotische) vogels in bewaring genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De krappe volières waar de vogels in leefden lagen vol met ontlasting, er liepen muizen rond en er lagen zelfs stervende en dode vogels op de bodem. De eigenaar heeft vrijwillig afstand gedaan van de dieren.