Gemeente betaalt hotelkamer voor Astrid zodat ze haar verwarde man kan ontlopen

"Ik mag in ieder geval tot 17 augustus in het hotel verblijven", laat Astrid vandaag weten. "Ik was hevig geëmotioneerd en natuurlijk heel dankbaar richting de gemeente. Ze laten hun menselijke kant zien", aldus Tieke.

'Gevlucht' naar hotels

Eerder deze week vertelde de 72-jarige Hoofddorpse over haar situatie. Ze slaapt al ruim een week in hotels omdat het thuis niet langer veilig voor haar zou zijn. Haar man zou vanwege een psychische aandoening bij tijd en wijle zeer agressief worden. Hij zou haar onlangs op de grond hebben gesmeten en zou geprobeerd hebben om haar te wurgen.

Astrid Tieke ging - naar eigen zeggen - op advies van Veilig Thuis het huis uit, kreeg één nacht onderdak aangeboden, maar kon vervolgens fluiten naar steun vanuit het meldpunt. NH Nieuws heeft Veilig Thuis herhaaldelijk om een reactie gevraagd, maar de organisatie heeft 'geen tijd om te reageren'.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer bevestigt dat Astrid voorlopig in het hotel kan blijven. "We willen graag de menselijke maat hanteren rond haar zaak en werken aan een oplossing."