Supporters voetbalclub Dundee bouwen feestje in Amsterdam, en ruimen zélf de troep op

Dundee United fans enjoying themselves in the Netherlands 🇳🇱 pic.twitter.com/tKdXJ04DoI

De Schotse fans danken hun uitje naar Amsterdam aan de wedstrijd die Dundee United vanavond tegen AZ speelt in de voorronde van de Conference League. Ze hebben lang op zo'n avontuur moeten wachten, want het is alweer tien jaar geleden dat de club voor het laatst een Europese wedstrijd speelde.

Holland. 10.08.2022 Dundee United 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 fans cleaned Neuimarket Square in Amsterdam after their party they did the night before their game against AZ Alkmaar.👏👏 👏 pic.twitter.com/AGVL0e3MOp

"Het was een gekkenhuis, net Koningsdag", vertelt Mandy van Gewaeght Café, doelend op de vele oranje shirts, de volgende ochtend. Mandy was gister niet aan het werk, maar van haar collega's heeft ze gehoord dat het allemaal prima verlopen is. "Schotten zijn altijd hele leuke, vriendelijke mensen. Luidruchtig, maar ze maken er altijd een feestje van."

Mede door de Europese wedstrijden van Ajax zijn er wel vaker grote supportersgroepen op het plein. Zo gezellig als gisteren is het echter niet altijd. "Soms is het haat en nijd", beaamt Mandy, "dan is het de ME die het plein moet schoonvegen."

'Eén groot feest'

Ook Claudia van Café del Mondo ziet het soms wel eens anders aflopen. "Bij die Engelse clubs zitten er bijvoorbeeld altijd een paar hooligans tussen. Die zijn gewoon op geweld uit en verpesten het daarmee voor de rest."

Maar als het aan Claudia ligt, mogen de fans van Dundee altijd terugkomen. "Met die Schotten is het altijd gezellig. Ik werk hier al 28 jaar: we hebben nooit problemen me ze gehad. Het is altijd één groot feest."