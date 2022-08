Helderse krachtpatser Martijn wil binnen paar jaar sterkste man van Nederland zijn

"Ik ga het gewoon doen en we zien het wel. Rammen en gaan." Met deze intentie ging de 36-jarige Martijn de Boer uit Den Helder vorige maand het Nederlands kampioenschap treintrekken in. En hij won. In minder dan 40 seconden trok hij een locomotief vooruit. Eerst alleen de trein van 21 ton gewicht, daarna ook met een wagon eraan (totaal 31 ton).

"Voor het treintrekken haalde ik de kracht vooral uit mijn benen", vertelde Martijn vorige week in de NH Radio-show Lunchroom. "En ik heb een mazzeltje. Want tja, massa beweegt massa."

Martijn had er weinig moeite mee om zich te focussen voor de wedstrijd. "Bij mij gaat er gewoon een knop om: alles geven wat je hebt. Ik ben normaal een heel rustig persoon, maar ik geef gewoon alles. Alle power in een keer en dan maar hopen dat het gaat bewegen."

Voor het eerst

Want dat was nog best spannend: het was voor het eerst dat supermarktmedewerker Martijn aan de treinentrek meedeed. "Ik had hiervoor wel een trekker vooruit getrokken in een wedstrijd, en ook een vrachtwagen. Maar een locomotief had ik nog nooit gedaan."

De locomotief moest twintig meter worden voorgetrokken. "Ik had er een goed tempo in zitten, dus ik denk dat ik er nog wel twintig aan had kunnen plakken. Het is niet beschreven hoe dat voelt." Bekijk hieronder hoe dat ging (tekst gaat verder onder de video):