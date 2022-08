Auto rijdt water in bij sluis in Kortenhoef

Aan de Vreelandseweg in Kortenhoef is gisteravond rond 23.30 uur een auto te water geraakt. De auto kwam terecht in de 's Gravelandse Vaart.

"Een agent was onderweg naar een andere melding toen er iemand stond te zwaaien aan de rand van de weg", vertelt een woordvoerder van de politie. "Er bleek een auto in het water te liggen en een vrouw op de kant."

De andere hulpdiensten zijn naar de sluis gekomen en hebben de vrouw onderzocht. Ook is er gezocht naar eventuele andere inzittenden van de auto. "De vrouw bleek alleen in de auto te hebben gezeten, dat gaf ze zelf ook aan", zegt de woordvoerder. Na onderzoek bleek dat ze geen letsel had, maar dat ze wel voor een nachtje ter observatie naar het ziekenhuis is gebracht.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht door de politie. De woordvoerder gaat er op dit moment vanuit dat er geen andere partijen bij het ongeluk betrokken zijn.