Nieuwsblog IJmond: Eerste waterstof-bunkervergunning van Nederland verleend in IJmuiden • Boerenacties bij Dutch Valley

In de haven van IJmuiden is onlangs de eerste waterstofbunkervergunning verleend. Met deze vergunning kan Windcat Workboats in de haven van IJmuiden de Hydrocat 48 met waterstof bunkeren. 'Bunkeren' is (grofweg) een ander woord voor het 'tanken' van brandstof naar schepen. Lees hieronder meer bij onze mediapartner RTV Seaport.

RTV Seaport