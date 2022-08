Nieuwsblog IJmond: Boerenacties bij Dutch Valley • C&A weg uit IJmuiden

Kledingketen C&A verlaat na de zomer IJmuiden. Dat blijkt uit een briefje dat is opgehangen bij de winkel en een artikel in de IJmuider Courant.

Geruchten dat C&A de havenstad zou gaan verlaten, gingen al langer. De keten zat pas zo'n tien jaar in het Velserhof-gebouw op het Marktplein. Volgens de krant wordt er niemand ontslagen en gaan de werknemers bij andere vestigingen aan het werk.

Het vertrek van de keten is de zoveelste klap voor het centrum van IJmuiden. Veel winkelketens zijn de afgelopen jaren vertrokken of failliet gegaan. Wat er met het grote pand gaat gebeuren is nog niet bekend.