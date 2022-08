Boeren sceptisch over 'boerenprotest' Nieuw-Vennep: 'bredere frustratie over politiek'

'Blauw, wit, rood: Nederland in Nood', valt te lezen op de aankondiging van een rijdend 'boerenprotest' door de straten van Nieuw-Vennep. Het doel is de boeren, tuinders en vissers te steunen in hun strijd tegen stikstofplannen van het kabinet. Toch kan de organisatie niet op steun van alle agrariërs uit de buurt rekenen. Meerdere boeren spreken zich uit tegen het protest.

"Dit boerenprotest is geen initiatief van boeren en wij willen er ook niet mee geassocieerd worden", laat melkveehouder Peter Könst uit Hoofddorp weten. Hij is tevens voorzitter van Haarlemmermeerse afdeling van LTO, waarbij driekwart van de agrarische bedrijven in de polder is aangesloten.

"Het gaat om een club burgers die dit probeert te organiseren en dat moeten ze zelf weten. Wij zijn daar als LTO geen deelgenoot van en willen er ook niks mee te maken hebben", aldus Könst.

Ook Ton van Schie, boer aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep, wil ver blijven van het protest. Voor zover hij weet, zijn er bij de organisatie van de tocht geen boeren betrokken.

Een 'rijdend boerenprotest'

De stoet van tractoren en auto's met vlaggen en boerenzakdoeken wordt door de organisatie een 'rijdend boerenprotest' genoemd. Eerder is de tocht in dorpen als Lisse, Hillegom, Noordwijk en Katwijk gehouden. Nu is Nieuw-Vennep dinsdagavond het decor van deze optocht.

Volgens de organisatie is het de bedoeling om het rijdende boerenprotest in goede banen te leiden en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. "Er is momenteel overleg met de gemeente. De bedoeling is om stapvoets een route door het gehele dorp te rijden en op een publieksvriendelijke manier aandacht te vragen voor het stikstofprobleem", schrijft de organisatie in een mail aan NH Nieuws.

