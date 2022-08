Koopjes jagen en supermarkt hoppen voor de boodschappen: “Iedere dag lijkt het duurder”

Een kleine rondvraag op het August Allebéplein maakt al snel duidelijk hoeveel mensen met de huidige situatie in hun maag zitten. “Iedere dag lijkt het alsof het duurder is dan de dag ervoor”, vertelt een oudere dame bij de supermarkt op het plein in Overtoomse Veld. Ze komt rond van een goed pensioen en maakt zich geen grote zorgen over de prijsstijgingen, maar probeert toch op haar uitgaven te letten. "Een beetje wel. Je wordt er steeds mee geconfronteerd." Een vrouw op het Mercatorplein duikt voor het winkelen de folders in. "Dat deed ik vroeger niet, maar nu doe ik mijn boodschappen heel gericht."