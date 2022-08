Amsterdam NL V Vliegen over het water op een surfboard: ultieme vrijheid of gevaarlijk?

Pijlsnel op een surfboard het water over met behulp van een elektrisch aangedreven vin, dat is e-foilen. Het fenomeen bestaat al sinds 2018 in Amsterdam, maar sinds kort zijn e-foilers op steeds meer plekken te zien, zoals op de Amstel. Roeiverenigingen zijn daar minder blij mee: "Levensgevaarlijk, ze zijn erg snel en onvoorspelbaar."

E-foilschool Flying Fish is de grootste speler op het gebied van e-foilen. De organisatie heeft zeven scholen in het land, waaronder twee in Amsterdam op IJburg en bij De Nieuwe Meer. "We gaan alweer ons derde seizoen in", zegt mede-oprichter Tanne Tauw. De organisatie zag de interesse in e-foillessen de afgelopen jaren flink toenemen: "We zien steeds meer mensen die lessen willen nemen en we komen vaker in contact met bedrijven voor bedrijfsuitjes en groepen voor vrijgezellenfeestjes." Daarnaast verkoopt de organisatie e-foils aan binnen- en buitenland. "De verkoop is elk jaar verdubbeld", aldus Tauw en zijn er steeds meer e-foilscholen die zich bij de organisatie willen aansluiten.

Waar de behoefte vandaan komt? "Het is een gevoel dat je zweeft over water, een gevoel dat je niet dagelijks meemaakt", zegt Tauw. "Een enorm gevoel van vrijheid. Met alle drukte in de stad is het heerlijk als je hier op De Nieuwe Meer een uurtje kan efoilen, dan vergeet je al je zorgen en stress." Door de populariteit van de sport, duiken e-foilers de laatste tijd op steeds meer plekken in de stad op. Zo hebben roeiverenigingen ze al gesignaleerd op de Amstel. Roeiers van roeiverenigingen RIC en De Hoop zijn daar minder blij mee. "Roeiers zitten achterstevoren en zijn minder wendbaar. Dan kan het levensgevaarlijk zijn als er zo'n e-foil er tussendoor schiet, zegt Madeline Mol van roeivereniging RIC.

Christof Coenders van roeivereniging De Hoop maakt zich vooral zorgen over de snelheid van de e-foils. Zo kunnen de apparaten wel 30 km per uur. Dat is veel meer dan de toegestane snelheid op de Amstel. "Ze passen hier niet tussen de rest van het vaarverkeer". Zonder vaarbewijs Volgens Tauw is de snelheid van de e-foils goed te reguleren. Zo kunnen e-foilers hun snelheid zelf aanpassen met een remote afstandsbediening. Tijdens de lessen houden de instructeurs hier grip op door de e-foils van cursisten te vergrendelen tot een maximale snelheid. "Aan het eind van de les kunnen beginnelingen maximaal 20 km per uur. Dat is meer dan genoeg om te kunnen foilen."

Door onder die snelheid te blijven hoeven cursisten ook geen vaarbewijs in bezit te hebben. Toch raadt Tauw e-foilers af om op plekken als de grachten en de Amstel te foilen. "Veel te druk" Bovendien is foilen, dus het zweven boven het water, daar niet eens mogelijk. Hoe hard je daarvoor moet gaan verschilt per gewicht "Als je licht bent kun je tussen de 10 tot 15 km per uur foilen. Ik zelf tussen de 18 en de 20 km per uur" Grijs gebied De gemeente laat weten op de hoogte te zijn van de e-foilers op het water. Toch is handhaven niet mogelijk omdat er nog geen beleid is voor het nieuwe fenomeen. Als het aan de roeiers ligt, komt dat er wel. "Als je steeds meer vaartuigen toelaat en dat niet reguleert, gaat dat tot problemen leiden", zegt Coenders. "Het is goed als er beleid komt en er ook op gehandhaafd wordt", laat Mol weten. Ook Tauw staat open voor een gesprek over regelgeving. "Wij proberen het op een goede manier te doen, maar we weten niet hoe particulieren er mee omgaan. Ik denk dat het kan werken om het gesprek er over aan te gaan. Om zo te kijken hoe we het goed kunnen aanpakken zodat we allemaal plezier kunnen blijven houden."