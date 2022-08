Vier twintigers aangehouden voor oplichten van 86-jarige vrouw uit Den Helder

In Den Helder zijn gisteren vier twintigers - uit Alkmaar, Egmond en Amsterdam - aangehouden die met een gestolen bankpas probeerden te betalen. Het 86-jarige slachtoffer had haar pas en pincode aan iemand aan de deur meegegeven, nadat haar telefonisch was verteld dat er zou zijn geprobeerd om geld van haar rekening te stelen.