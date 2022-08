Hoogzomer of niet: bij deze kaarsenwinkel in Haarlem is het kerst!

Ondernemers Rob en Bianca Koese hebben deze week hun handen vol aan het uitpakken van kerstartikelen in hun winkel Candlelight in de Haarlemse Generaal Cronjéstraat. Na twee jaar lockdown precies in de dagen voor kerst, hebben ze besloten om eerder te beginnen met de verkoop van kerstartikelen.

In de winkel worden hoofdzakelijk kaarsen verkocht, maar ook kerst- en sinterklaasartikelen zijn er het hele jaar te koop. Sinds deze week is de winkel compleet in kerstsferen en is de eerste pallet met nieuwe kerstartikelen binnengekomen. Lockdowns tijdens kerst "Meestal ligt de piek met verkoop wel na Sinterklaas, maar we hopen nu toch alles wat naar voren te kunnen schuiven. Want ja, wat gaat er gebeuren deze winter? Ik hoop geen rare dingen deze keer", vertelt Rob. De afgelopen twee lockdowns rond de kerstperiode hebben er flink ingehakt bij zijn zaak. Het was nog een flinke klus om een leverancier te vinden die de kerstspullen hartje zomer kan leveren, maar Rob heeft 'm gevonden en is blij met de spullen die hij binnenkrijgt. "We hebben kerststallen, sneeuwbollen, een kruik met kerstversiering, eigenlijk van alles."

