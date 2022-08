Uitvinder Roy ontwikkelt Grand Prix vlag zonder stok of houder: 'Ieder huis een vlag'

Ongeveer een half jaar heeft Roy Cats gewerkt aan zijn nieuwe uitvinding: een vlag waarbij je geen vlaggenstok of houder nodig hebt, maar die je met zuignappen aan een raam of deur kan bevestigen. Roy is zo enthousiast dat hij er zelfs patent op heeft aangevraagd.

In Zandvoort houden ze wel van vlaggen, helemaal tijdens de Grand Prix. Ellen Koper en Angelique van der Vliet, twee fans van de Formule 1 met een vlag in de tuin, zullen de vlag van Roy eens onder de loep nemen.

Maar hoe werkt de vlag eigenlijk? "Heel simpel", zegt Roy met de vlag in zijn hand. "Je hangt hem aan de achterzijde van een raam of een deur. Aan de achterkant van de vlag zitten twee zuignapjes die je kunt aandraaien, waarmee je de vlag vastmaakt."

Ellen woont in de Van Speijkstraat, misschien wel dé Dutch Grand Prix straat van Zandvoort, omdat ze weten hoe je tijdens de F1 een goed feestje kan vieren. Net als bij veel andere huizen wapperen er zwart-wit geblokte vlaggen aan haar huis.

Ellen heeft geen vlaggenhouder en kijkt nieuwsgierig als Roy de vlag bevestigt aan haar raam. "Dit lijkt me absoluut een alternatief als je geen vlaggenstok kunt gebruiken voor je huis. Ik heb net even gekeken en als het hard waait, blijft hij echt wel zitten", aldus Ellen.

Miljoenen vlaggen?

Roy is blij dat deze mensen in Zandvoort zijn uitvinding goed hebben gekeurd. "Ik heb wel het idee dat het positief is ontvangen, mensen deden enthousiast."

Hij nog niet zeker van of hij nu miljoenen vlaggen gaat verkopen. "We hebben patent aangevraagd en over negen maanden horen we of dit uniek in de wereld is. Dat is wel even spannend dus", aldus Roy.