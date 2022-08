Rook- en stookverbod op Texel wegens hoge kans op natuurbranden

Het verbod geldt binnen een afstand van dertig meter van bos-, duin- en heidegebieden. Volgens de gemeente is een smeulende peuk genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken.

Daarnaast roept Texel iedereen op om extra voorzichtig te zijn met barbecues, vuurkorven en kampvuren. "Rook niet in natuurgebieden, parkeer uw auto niet in droog gras en gooi afval (vooral glas) in de daarvoor bestemde afvalbakken."