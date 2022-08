Reddingsbrigade vanwege vrijwilligerstekort doordeweeks niet aanwezig op Blijburg

De reddingsbrigadepost op het strand van IJburg is de komende tijd doordeweeks leeg. Vanwege een tekort aan vrijwilligers zijn er niet genoeg lifeguards om alle dagen het strand te bewaken. In het weekend is de post wel bezet.

De vrijwilligersgroep is sinds de start van het zomerseizoen flink geslonken. "Er is al een aantal vrijwilligers gestopt vanwege de hoeveelheid van het werk en vanwege gezondheidsproblemen. Daarnaast is het ook nog eens vakantieperiode, dus zijn veel lifeguards weg", vertelt de voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade, Walter Weg. "We hebben nu een groep vrijwilligers die bestaat uit 35 mensen. Om de post doordeweeks te vullen heb je het driedubbele daarvan nodig."

In het weekend is de reddingspost nog wel gevuld met strandwachten, dat is een afspraak die de reddingsbrigade heeft gemaakt met de gemeente. "In het weekend is het tot nu toe gelukt. We hebben ook de afspraak dat we aanwezig zijn doordeweeks als het boven de 25 graden Celsius is en als we mensen kunnen regelen. Als het vrijwilligerstekort aanhoudt, dan zijn we vaker afwezig deze zomer", vreest Weg.

Binnen de ballenlijnen zwemmen

Aangezien het de komende dagen flink warm kan worden in de stad, gaan veel Amsterdammers op zoek naar verkoeling. Omdat de lifeguards niet aanwezig zijn waarschuwt de reddingsbrigade om goed op de kinderen en elkaar te letten. "Het water staat op IJburg lager dan normaal. Bij de tweede ballenlijn staat het water nu op 80 centimeter, dat terwijl het normaal rond de 130 centimeter is. Blijf alsnog binnen de ballenlijnen zwemmen."

De reddingsbrigade gaat de zoektocht naar nieuwe lifeguards meteen weer oppakken. Enthousiaste mensen die van het strand en water houden en die minimaal zestien jaar oud zijn, zijn bij de reddingsbrigade meer dan welkom op het moment.