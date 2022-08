Té gezellig op het water? 'De mensen zijn vrolijk, maar houd je aan de regels'

Tijdens deze hittegolf lijkt verkoeling op het water soms de enige manier om te ontsnappen aan de warmte. Maar nu het erg druk is op plassen, meren, grachten en rivieren rijst ook de vraag: hoe houden we het op en rond het water een beetje leuk met elkaar?

Foto (archief) ter illustratie van een sloep in Loosdrecht - Rinus Michels

Zo worden op het water rond Enkhuizen de jonge bestuurders van bootjes gezien als een 'ware plaag'. En op de Loosdrechtse plassen kunnen ze er ook wat van tijdens deze warme dagen. De bootjes racen geregeld met flinke speakers en de nodige alcoholische dranken aan boord over de plassen. "Ach", zegt Gertjan Molenaar van Belangen Vereniging Loosdrechtse Plassen, "dat is geen slechte ontwikkeling, want het is positief dat de jeugd het water weer lekker heeft gevonden." Dat is vooral tijdens corona begonnen, weet het bestuurslid die zelf ook aan de plas woont. "Ze zijn erachter gekomen dat ze niet naar Albufeira hoeven voor een beetje ontspanning op het water." Natuurlijk, het brengt overlast met zich me, maar dat is volgens Molenaar niet volledig aan de jongeren te wijten. "Er is hier verder weinig te doen voor de jeugd. Voor ouderen zijn hier een hoop faciliteiten, maar er is hier geen echte strandtent of kroeg voor jongeren. Als er iets gefaciliteerd wordt rond de plassen helpt dat ook weer tegen de overlast op het water." Tekst gaat verder onder de foto.

Afval bij de Wastobbe, een plek op de Loosdrechte Plassen waar veel jongeren bij elkaar komen - NH Nieuws

Snelheidsmeter Ook elders in Noord-Holland neemt het waterverkeer de laatste tijd toe. Bijvoorbeeld in Haarlem, waar bootjes, SUPs (een board waarop je staat en vaart met een peddel) en kano's langs elkaar manoeuvreren op de gracht. "Soms zit er iemand tussen die iets minder goed kan varen of heb je een chagrijnig persoon, maar bovenal zijn mensen vrolijk op het water", weet Bonno van bootverhuur Club Spaarne. Als hij aan het werk is trekt het vaarverkeer de hele dag aan hem voorbij en dan valt je wel het een en ander op. "Er wordt nog wel te vaak, te hard gevaren. Ik snap het ook wel, want op het water heb je vaak niet door hoe hard je gaat. Je hebt natuurlijk ook geen snelheidsmeter, ofzoiets." En daarin kunnen we samen al heel wat oplossen. "Let zelf op je snelheid op het water en spreek elkaar hier vooral ook op aan. En hou je aan de regels."

Quote "Gelukkig kunnen we dat deels oplossen door de ramen dicht en doen en de airco aan te zetten." Margreet Elfring, woonbootbewoner

Wanneer je op het water woont zijn die racende boten helemaal geen pretje. Margreet Elfring van Erfgoed Waterwonen weet er alles van. Zelf woont ze op een woonboot in Aalsmeer en ze schrikt 's nachts wakker van het geluid en de golven die de snelle boten veroorzaken. "We hebben hierover gesprekken gehad met de burgemeester, maar daarna is er eigenlijk weinig veranderd." De jongeren zouden zelf aan de omwonenden moeten denken, 'bewustwording' was de oplossing. "Maar dat werkt nog niet helemaal." En dan is er ook nog zoiets als geluidsoverlast door muziek. "Gelukkig kunnen we dat deels oplossen door de ramen dicht te doen en de airco aan te zetten", zegt Margreet luchtig. Gedragsverandering In Amstelveen is het de afgelopen jaren ook drukker geworden op het water en ook hier duikt 'bewustwording' weer op als oplossing voor de overlast. "Uiteindelijk is het doel en de beste oplossing het bewerkstelligen van een gedragsverandering op het water", vertelt Ellen Duijn van de gemeente Amstelveen. "Daarom communiceren we duidelijk over de spelregels op het water." De gemeente verwacht ook toenemende drukte met dit warme weer in de vakantieperiode, al valt de overlast deze zomer tot nu toe mee. "Over het algemeen lijkt het er op dat er steeds meer rekening wordt gehouden met andere recreanten en omwonenden." Ook is er extra handhaving aanwezig op warme dagen. Organiseer een feestje Waar het in Amstelveen beter gaat en de handhaving in de startblokken staat, mist Gertjan Molenaar die daadkracht in zijn gemeente. "Ik zie hier in de avond nooit handhaving op het water, terwijl de boten juist dan overlast veroorzaken. In de steden mag je na acht of tien uur 's avonds sowieso geen harde muziek meer afspelen, in Loosdrecht lijkt die regel niet te gelden." Zijn ultieme tip? "Alle botenloodsen staan nu leeg in de zomerperiode, creëer daar een plek waar de jongeren bij elkaar kunnen komen en kunnen feesten!"