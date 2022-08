Te water geraakte vrouw in sloot Opperdoes alsnog overleden

De vrouw uit Midwoud die afgelopen weekend in Opperdoes door twee persfotografen uit haar auto werd gehaald nadat die in de sloot was gereden, is alsnog overleden. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Foto: GLOCALmedia

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 17.30 uur aan de Zuiderweg in Opperdoes. Ramon en Roel, twee 112-fotografen, kwamen op de melding af en troffen de auto ondersteboven aan in de sloot. Toen duidelijk werd dat de vrouw nog in de auto zat, twijfelden ze geen moment en sprongen de sloot in. Het lukte ze om samen met de brandweer en politie de ruit van de auto in te slaan en de vrouw aan wal te trekken. "Dat is gewoon iets waar je niet over nadenkt", vertelde fotograaf Roel van GLOCALmedia die avond nog aan NH Nieuws. "Dat moet je gewoon doen." De bestuurder werd gereanimeerd door de hulpdiensten en met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze in zorgwekkende toestand werd opgenomen. De politie laat nu alsnog weten dat de vrouw uit Midwoud is overleden. Er zat verder niemand in de auto.