Ruim 600 kilo afval en 3012 peuken opgeruimd langs de stranden in de Noordkop

Honderden vrijwilligers steken deze weken weer flink de handen uit de mouwen op de stranden langs de Noordzee. Tijdens de Beach Clean Up Tour wordt de kust ontdaan van al het zwerfafval. Vandaag kwam de groep aan in Petten en werd er vanaf daar zeven kilometer langs het strand gezocht naar vuil, helemaal tot aan Callantsoog.

Het is alweer de negende editie van de Boskalis Beach Clean Up tour van stichting De Noordzee en elk jaar blijkt maar weer dat deze grote schoonmaak hard nodig is. De vuilniszakken van de vrijwilligers zijn na enkele honderden meters al met flink wat afval gevuld. "We hebben al best wel veel afval opgeruimd", vertelt Tako Popma van stichting De Noordzee.

En dat lukt dankzij de veertig vrijwilligers - jong en oud - die op deze warme dag de stranden afspeuren naar afval. "Ik heb een stokje van een vlieger, heel veel touwtjes, een lolly papiertje en wat plastic dat onherkenbaar is", vertelt een vrijwilliger als ze in haar bak kijkt. Ook Cas, de jongste vrijwilliger van vandaag, heeft al aardig wat in zijn vuilniszak zitten. "Piepschuim, een plastic zak en een mondkapje", laat hij zien.

Popma heeft al zes keer eerder meegewerkt aan de jaarlijkse opruimactie, dus weet als geen ander hoe strandgangers omgaan met hun rommel. Er wordt namelijk nog steeds veel afval achtergelaten op het strand, blijkt na de dagelijkse wegingen. Na vier opruimacties in de Noordkop is er maar liefst 632,5 kilo afval en 3012 sigarettenpeuken verzameld.