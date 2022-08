Maak einde aan ergernis: geen afvalinzameling meer op belangrijke Hilversumse wegen tijdens de spits

Hou op met het ophalen van afval in de spits op de belangrijkste verkeersaders in Hilversum. Nog altijd is de inzameling op de drukste momenten van de dag een doorn in het oog van veel Hilversummers. Nu komt de politiek met een nieuwe oproep de verkeersaders te mijden als iedereen naar het werk onderweg is.

Wachten in de spits is voor de Hilversummer en de duizenden dagelijkse forenzen niet iets nieuws. Normaliter, niet in vakantietijden, staan er files op de buiten- en binnenringen. Het is optrekken en weer snel stilstaan. Als de GAD dan ook nog eens op die momenten het afval ophaalt, dan wordt het geduld van de weggebruikers nog veel meer op de proef gesteld. Heikel punt Dat extra wachten is eveneens niet nieuw. Automobilisten ergeren zich hier al jaren aan en ook politiek gezien is de afvalinzameling midden in de spits een heikel punt. Vanaf oktober 2017 vraagt de Hilversumse politiek om aandacht en voornamelijk een oplossing in vragen, voorstellen (moties) en beleidswijzigingen (amendementen). Tot nu toe heeft dat nog niet heel veel effect gehad. De VVD kaart de kwestie nu op aan in een setje schriftelijke vragen. Kan de GAD de belangrijkste wegen echt niet mijden in de spits? Dat wil de Hilversumse coalitiepartij weten. De liberalen vragen het college van burgemeester en wethouders om weer te gaan praten met de GAD om de belangrijke verkeersaders niet op te nemen in het ophaalschema tijdens de spits. Enige verbetering Zoals gezegd, komt deze vraag niet voor het eerst voorbij. Er is al sprake van enige verbetering. Vorig jaar heeft het college aan de gemeenteraad laten weten dat de GAD de Johannes Geradtsweg, de Insulindelaan, de Jan van der Heijdenstraat, de Diependaalselaan en de Godelindeweg links laat liggen als iedereen onderweg is naar het werk.

Maar dat is bij lange na niet voldoende, zo vindt VVD-fractievoorzitter Hidde Fennema. Fijn dat de voornamelijk de buitenring ontzien wordt in de spits, maar op genoeg andere plekken in Hilversum loopt het nog steeds onnodig vast, aldus de liberaal. Opsomming Hij somt met gemak een lijstje straten op, voornamelijk de binnenring en andere veel gebruikte doorgaande wegen (radialen genoemd). Hij noemt de Emmastraat, de Larenseweg, de Neuweg, de Havenstraat, de Lage Naarderweg, de Vaartweg en de Minckelersstraat. “Deze wegen staan er niet tussen”, concludeert de VVD’er. “Het laden van afval op die wegen zorgt ook voor overlast. Met regelmaat staan er lange files vanwege een ladende GAD-wagen”, voegt Fennema eraan toe. Acceptabele situatie Grote vraag is of er veel aan te doen is. In 2021 liet het vorige college weten dat zij de situatie 'acceptabel' vindt als de GAD één of twee keer in de week het afval ophaalt. Het beeld dat de afvalinzamelaar zorgt voor een onevenredige slechtere doorstroming klopt volgens het college niet. Daar komt bij dat de gemeente best afspraken kan maken met deze regionale instelling, maar dat er genoeg particuliere vuilinzamelaars zijn, waar Hilversum geen ‘niet-in-de-spits-deals’ mee kan sluiten. Hilversum kan hen wel verzoeken hier rekening mee te houden.