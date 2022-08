Overvaller Kruidvat in Hilversum was geschminkt, politie tast nog in het duister

De politie is nog altijd op zoek naar de man die gisterochtend de Kruidvat aan de Kerkstraat heeft overvallen. Om zijn identiteit te verbergen koos de overvaller niet voor een pet of bivakmuts, maar hij schminkte zijn gezicht met grijswitte verf.

Dat meldt de politie na onderzoek. De verdachte is een man van tussen de 1.85 en 1.90 meter lang met heeft een donkere huidskleur. Opvallend is dat zijn gezicht dus wit en grijs geschminkt was tijdens de overval. Verder had de man een baard en droeg hij zwarte kleding en werkschoenen. Ook had hij een zwarte sporttas bij zich. Tijdens het aanbellen droeg de man nog een mondkapje, maar hij vertrok zonder mondkapje.

De overval

Rond 8:30, nog voor de drogist open ging, belde de verdachte aan. Twee personeelsleden die al aanwezig waren opende de deur. Na een worsteling wist de overvaller de twee medewerkers te overmeesteren en een geldbedrag uit de winkel te stelen. Daarna zette hij het op een lopen, vermoedelijk richting het Noordse Bosje of de Bussummerstraat.