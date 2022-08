Hoofddorper (25) aangehouden in onderzoek naar 5 gewapende overvallen Haarlem-Noord

Een 25-jarige man uit Hoofddorp is aangehouden in het politieonderzoek naar een recentelijke serie van overvallen in Haarlem-Noord. Verschillende ondernemers in Haarlem-Noord werden de afgelopen weken het slachtoffer van zo'n gewapende overval.

Politie voor de overvallen coffeeshop in Haarlem - NieuwsFoto.nl/Laurens Bosch

Werknemers van een pizzeria in de Generaal Cronjéstraat, een coffeeshop aan de Rijksstraatweg en een supermarkt op het Marsmanplein stonden onder bedreiging van een mes geld af. Volgens de politie zijn er bij de overvallen honderden euro's buitgemaakt. De overvallen werden bijna allemaal aan het begin van de nacht of in de vroege ochtend gepleegd. Onderzoek De pizzeria en de coffeeshop werden zelfs tot twee keer toe overvallen. Een supermarkt op het Marsmanplein was begin juli de eerste in de reeks. Het is volgens de politie nog niet zeker of de man verantwoordelijk is voor alle vijf overvallen. Nader onderzoek moet dat gaan uitwijzen.