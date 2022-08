Nog tot sint-juttemis in de file? Oplossen knelpunten A4 verder op lange baan

Eigenlijk was het plan om aan de oostzijde een breder derde aquaduct te bouwen, maar in 2019 besloot toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Van Nieuwenhuizen anders: het aquaduct zou worden vervangen.

Toch voldoet die combinatie ook niet meer, onder meer vanwege de beperkte doorrijhoogte van het oudste viaduct. Ook de middenpijler tussen de rijstroken voor verkeer van Amsterdam naar Den Haag is een sta-in-de-weg.

Behalve het verbreden van de snelweg zou ook het Ringvaartaquaduct ter hoogte van Weteringbrug worden aangepakt. Het aquaduct werd in 1961 gebouwd en vanwege de groeiende verkeersdrukte in 2010 uitgebreid met een tweede aquaduct.

Omroep West meldt vandaag dat Rijkswaterstaat de verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen (Haarlemmermeer) en Leidschendam heeft 'stopgezet'. Het project zal 'niet eerder dan in 2025' worden hervat.

Ook de 12 jaar oude tunnelbak bij Leiderdorp moet worden aangepakt. Om de kans op files te verkleinen moet verkeer dat voorsorteert voor de N11 er een rijstrook bij krijgen, zo is de gedachte.

IJskast

De werkzaamheden zouden rond 2026 moeten beginnen en drie jaar duren, maar dat plan heeft de huidige minister (Harbers, VVD) in de ijskast gezet. Vanwege de stikstofproblematiek en personeelstekorten is het onmogelijk om alle knelpunten tegelijkertijd aan te pakken, en de A4 heeft geen prioriteit, zo blijkt uit een brief aan de Leidse gemeenteraad.