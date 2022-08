Man bijt agent, politieman doet aangifte tegen dronken strandganger

Een 59-jarige man uit Venlo heeft gisteren voor nogal wat opschudding gezorgd op het strand van Zandvoort. Na meerdere klachten van overlast heeft de politie hem aangehouden, waarna hij een agent in zijn gezicht spuugde en vervolgens in zijn been beet.

De politie ging rond 17.30 uur af op een melding van een dronken man die andere mensen op het strand lastig viel. Agenten stuurden hem weg van het strand, maar een uur later kregen ze weer een melding over dezelfde man.

Beet in been

Volgens de politie was de Venloër niet van plan het strand te verlaten en vertoonde hij 'recalcitrant gedrag'. Daarop werd hij van het strand afgehaald en op het Badhuisplein aangehouden.

De man was het duidelijk niet eens met de aanhouding, want eenmaal in de politiebus spuugde hij in het gezicht van de agent. Die duwde zijn hoofd naar beneden, zodat hij niet nog eens kon spugen. In plaats daarvan beet hij de agent hard in zijn been.

Spuugmasker

Hij werd in de boeien geslagen en kreeg een speciaal 'spuugmasker' om, om hem in bedwang te houden. Ook de rest van de rit naar het bureau bleef de man zich verzetten. Hij zit vast tot verder onderzoek. De agent in kwestie heeft aangifte gedaan van belediging en mishandeling.

De Venloër was op het strand met zijn 13-jarige zoon. Hij is na de gebeurtenissen door de politie richting Venlo gebracht.