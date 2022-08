Vrouw mishandelt KLM-bemanning op vlucht vanuit India, 'passagiers geschrokken'

Een vrouw is vanochtend na aankomst op Schiphol door de marechaussee aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat gebeurde nadat ze op haar vlucht vanuit India door het lint ging tegen de bemanning.

De vrouw werd bij de gate opgewacht en direct na aankomst aangehouden. Ze is meegenomen voor verhoor. Meerdere bemanningsleden hebben inmiddels aangifte tegen haar gedaan. Het gaat 'naar omstandigheden goed' met het aangevallen KLM-personeel.

De vrouw heeft tegen meerdere bemanningsleden geweld gebruikt, aldus de woordvoerder. Daarbij ging ze zo door het lint, dat er meerdere bemanningsleden nodig waren om haar te overmeesteren. Ze besloten de vrouw te boeien en de autoriteiten op Schiphol in te lichten.

Het ging om een vlucht vanuit de Indiase hoofdstad New Delhi, zegt de KMAR. Hoewel de woordvoerder de betreffende maatschappij niet prijsgeeft, blijkt uit data op de website van Schiphol dat de enige binnenkomende vlucht vanuit Delhi van vanochtend de KLM- vlucht KL872 was.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) spreekt van een 'heftig geweldsincident' waar veel passagiers getuige van waren. "Veel omstanders zijn geschrokken", vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws. Over de aanleiding voor de geweldsuitbarsting is nog niets bekend.

KLM is om een reactie gevraagd, maar heeft vooralsnog niet gereageerd op het geweld tegen haar personeel.

