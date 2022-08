Veel schade na explosie bij Harbour Club in Oost

Bij de Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam is vannacht een explosief afgegaan. Volgens de politie is het pand daardoor behoorlijk beschadigd.

Het explosief ging rond 2.45 af. De knal was in delen van Oost goed te horen. Volgens de politie was er op dat moment niemand in het pand.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Volgens een woordvoerder waren er mogelijk twee mannen bij de explosie betrokken.