Blog: 'Na meer dan vijftig jaar' wordt Tata's koudbandwalserij vernieuwd • Postcodeloterij-prijzen vallen in Uitgeest (1911)

Na meer dan vijftig jaar dienst en meer dan 60 zestig miljoen ton staal wordt de koudbandwalserij bij Tata Steel deze zomer vernieuwd. Gisteren kwam de laatste rol van de wals.

De Koudwals 21, of kort KW21, heeft 50 jaar dienst gedaan, en er is in totaal zo'n zestig miljoen ton staal gewalst.

Vijf weken is er geen wals deze zomer. Maar eind september gaat de nieuwe 'Koudwals' in bedrijf, volgens een woordvoerder "met nieuwe ‘intree-’ en ‘uittree’sectie voor invoer en uitvoer, een ter plekke gebouwde nieuwe lasmachine, een horizontale ‘looper’ en een roterende schaar."

Het nieuwe apparaat gaat "continu draaien in plaats van in batches", aldus de woordvoerder.