'Ajax-aanvoerder Dusan Tadic bij woning belaagd door overvallers'

Ajax-aanvaller Dusan Tadic is in de nacht van 27 op 28 juli in de buurt van zijn huis in Amsterdam Zuid opgewacht door twee overvallers. Dat schrijven De Telegraaf en Het Parool vanochtend. De Serviër probeerde vervolgens te vluchten, maar dat mislukte. Er ontstond een worsteling, waarbij Tadic zich volgens de krant 'behoorlijk verzette.' Hij wist uiteindelijk te ontkomen en liep geen verwondingen op.

Het gebeurde nadat Tadic zijn auto in de buurt van zijn woning in de Van Eeghenstraat had geparkeerd en vervolgens naar huis wilde lopen. De krant schrijft dat de Ajax-aanvaller de mannen, die allebei een helm en donkere kleding droegen, zag staan. Volgens de politie reageerde Tadic vervolgens 'zeer alert': hij zette het op een lopen. De overvallers wisten hem echter nog in te halen waarna de drie dus in een worsteling belandden.

Klap

Volgens De Telegraaf wist Tadic te ontkomen, omdat hij bij een van de overvallers het vizier van de helm wist te openen om hem vervolgens een klap te geven. Daarna vluchtte hij het Conservatorium Hotel in de Van Baerlestraat in. Hier werd direct de politie gebeld.

De overvallers zijn daarna zonder buit weggereden op een scooter. Het is niet duidelijk waar ze op uit waren, maar de politie behandelt het incident als een roofoverval op de 33-jarige voetballer. De aanvallers zouden het waarschijnlijk gemunt hebben op de spullen die hij bij zich droeg. Omdat het vlak bij zijn huis gebeurde, wordt niet uitgesloten dat de overvallers ook naar binnen wilden gaan.

Het incident gebeurde twee dagen voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, waarin Tadic met Ajax speelde tegen PSV.