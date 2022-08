Amstelvener vindt schapenpoot in sloot: 'stinkt behoorlijk'

Een vreemde vondst aan de Flakkeestraat in Amstelveen gisteren. In de avonduren ziet een voorbijganger een zak met iets smerigs erin drijven. Hij belt de politie en wat blijkt? In de zak zit een afgehakte schapenpoot.

Gevonden schapenpoot Amstelveen - Politie Amstelveen

Politieagent Jim vertelt erover in een Instagramstory op de pagina van de Amstelveense politie. Hij vindt het zelf 'een bijzonder verhaal,' maar dat verhaal begon akelig. "Meneer zag iets drijven in een zak", vertelt Jim. "Dan is voor ons altijd de vraag: 'is het menselijk of dierlijk?'"