Politie kritisch op verspreiders onjuiste informatie over mishandeling Bijlmerplein

De politie in Zuidoost waarschuwt gebruikers van sociale media om geen onjuiste informatie te delen. Gisteren ging er een video van een mishandeling rond. Daarbij werd geschreven dat het slachtoffer overleden was, maar dat klopt niet.

Bij de video, waarop te zien is hoe de jongen door meerdere jongeren wordt getrapt en buiten bewustzijn raakt, stond onder meer de tekst 'dood' en 'rest in Peace Omggg'. Hij moest per ambulance naar het ziekenhuis.

"Er werd beweerd dat het slachtoffer zou zijn overleden, maar dit is niet waar", schrijft het Basisteam Bijlmermeer van de politie op Instagram. "Het slachtoffer is enigszins aanspreekbaar en de politie doet onderzoek."

Veel mensen die de beelden hadden gezien waren ervan overtuigd dat hij dood was, bleek ook uit berichten die AT5 via Whatsapp binnenkreeg. "Wees u bewust van het verspreiden van (onjuiste) informatie", schrijft het politieteam. "Het kan het onderzoek schaden, het is onnodig en het veroorzaakt onnodige onrust."

De politie liet gisteren aan AT5 weten dat het slachtoffer uit het ziekenhuis is ontslagen. Op het moment van de vechtpartij was het druk op het Bijlmerplein vanwege de laatste dag van festival Kwaku. Er hebben die dag in de wijk meerdere vechtpartijen plaatsgevonden.