Zoetwaterkwal al jaren vaste gast bij warme temperaturen in Nederhorst Den Berg: "Het blijft leuk"

Oeverbewoners van de Spiegelplas in Nederhorst Den Berg kijken niet op van de zoetwaterkwal die vandaag in het nieuws verscheen. De kwal woont al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw in de plas, zegt één van hen. "Ik las er vanmorgen over in de krant en dacht: daar komt weer zo'n verhaal. Maar het blijft leuk."