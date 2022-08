Na twee jaar stekker uit Warenhuis Hoorn, heeft het te weinig opgeleverd?

Na iets meer dan twee jaar is de stekker uit het Warenhuis Hoorn getrokken. Een project waar de gemeente veel geld in heeft gestoken en waar volgens Fractie Tonnaer uit Hoorn te weinig omzet uit is gehaald. De lokale partij heeft daarom een brief gestuurd aan het Hoornse college met daarin vragen over de subsidie de die gemeente verstrekt heeft, en de aankopen van bijna 50.000 euro die door de directie van Hoorn gedaan zijn.

Het idee voor het Warenhuis Hoorn lag al jaren op de plank, maar door de coronacrisis is de optuiging daarvan in een stroomversnelling gekomen. Door middel van online shoppen konden de honderden aangesloten winkels hun klanten blijven bedienen, en konden diezelfde klanten alle producten makkelijker op één plek vinden. Om de bouw van de website voor het Warenhuis Hoorn te financieren hebben de gemeente en lokale ondernemers ongeveer een ton aan steun verleend.

Na iets meer dan twee jaar is op 1 juni de stekker uit het online project getrokken. In deze tijd hebben de 465 aangesloten winkels voor meer dan drie ton omgezet, valt er te lezen in een opheffingsmail die verzonden is. Fractie Tonnaer uit Hoorn is verbaasd over dit bedrag en heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal raadsvragen gesteld.

"Per winkel komt dat jaarlijks neer op 350 euro omzet per winkel", stelt fractievoorzitter en gemeenteraadslid Roger Tonnaer. "Volgens onze fractie wordt zelfs de tegenvallende omzet te mooi voorgeschoteld."

Een ton aan aankopen

De lokale fractie meent dat de aankoopcijfers bij de Hoornse ondernemers dankzij aankopen van de gemeente met 50.000 euro zijn opgekrikt. Zo zouden er voor meer dan 42.000 euro cadeaubonnen zijn gekocht door de directie van de gemeente Hoorn, die zijn verdeeld onder alle medewerkers.

"Daarnaast heeft de gemeente bij Warenhuis Hoorn kinderpakketten gekocht voor naar schatting in totaal 10.000 euro", zegt de fractievoorzitter, die in zijn brief aan het college stelt dat de gemeente door alle aankopen toch nog een succesverhaal heeft proberen te maken van de vele subsidie die gegeven werd aan het online warenhuis.

In het water

"Op grond van de huidige beschikbare informatie trekken wij de voorlopige conclusie dat het Warenhuis Hoorn weinig heeft opgeleverd. De kosten zijn te hoog, de omzet valt tegen en door na twee jaar al te stoppen vallen de investering en subsidiëring in het water."

Tonaaer heeft daarom een aantal vragen gesteld aan het Hoornse college, die binnen 30 dagen beantwoord moeten zijn. Zo vraagt de partij zich onder meer af of het college bereid is de verleende subsidie aan Warenhuis Hoorn te onderzoeken op doelmatigheid, juistheid en financïen door bijvoorbeeld een extern bureau of gemeentelijke auditcommissie.