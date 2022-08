Vrouw in scootmobiel naar ziekenhuis na aanrijding in Amstelveen, automobilist spoorloos

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt toen zij op de Amstelveense Rembrandtweg in haar scootmobiel werd aangereden. De automobilist bekommerde zich geen moment om het slachtoffer en reed verder.

Een politiewoordvoerder bevestigt tegenover NH Nieuws dat er iemand gewond is geraakt. Volgens getuigen gaat het om een vrouw. De aanrijding gebeurde iets na 15.30 uur, vlak voor de rotonde waar de Rembrandtweg en de Mr. G. Groen van Prinstererlaan elkaar kruisen.

Over de ernst en de aard van haar verwondingen kan de politie niets zeggen, maar de vrouw was 'verminderd aanspreekbaar', vertelt een woordvoerder. Haar hondje is door omstanders opgevangen, zo laten getuigen weten.