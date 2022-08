Kermisteam Hoorn denkt na over uitdelen waterflesjes vanwege verwachte hitte

Het kermisteam in Hoorn onderzoekt de mogelijkheid om vanaf donderdag flesjes water uit te delen aan de bezoekers van de kermis. "We denken dat dat zou moeten lukken", zegt teamlid Fatina van het Kaar. Ook wordt gekeken of er sproeiers op verschillende plekken kunnen worden neergezet.

Vandaag heeft het team met meerdere mensen gesproken op het kermisterrein om het te hebben over deze plannen. Ook is er contact met de gemeente Hoorn waar Fatina zelf ook werkzaam is. "Wat dat betreft zijn er dus korte lijntjes", zegt ze.

Waarschuwen

Via sociale media worden mensen vooraf gewaarschuwd om genoeg te drinken en het felle zonlicht te vermijden. Mensen worden op de kermis niet aangesproken, aldus Van het Kaar. "In voorgaande jaren hebben we tijdens de kermis ook vaker gezien dat het erg warm was. Mensen weten wat ze kunnen verwachten. Sinds de start van de kermis hebben we gezien dat het de hele dag druk is geweest. Bij echt warm weer kiezen bezoekers er vaker voor om het overdag rustiger aan te doen. Dan komen 's avonds meer mensen naar de binnenstad."