Geen eikenprocessierupsen in wandelbos Groenendaal: "Geen idee waar ze zijn"

Boswachter Rogier Veldhuisen had de afzetlinten al klaargezet en een hotline met de bestrijdingsmaatschappij opgezet. Maar de eikenprocessierupsen laten zich dit jaar niet zien in het Groenendaalse wandelbos in Heemstede. "Het is een complete verrassing, we hebben er geen één gezien", vertelt Veldhuisen. "We hebben geen idee waar ze zijn."

Ook dit jaar stond alles al klaar, want de eikenprocessierups heeft zich in groten getale laten zien in wandelbos Groenendaal de afgelopen jaren. "We hadden twee jaar geleden wel negentig nesten. Dat is wel uitzonderlijk veel voor deze omgeving. We hebben zelfs een laan af moeten zetten omdat er overal nesten zaten." De brandharen van de beestjes kunnen jeuk veroorzaken als ze op de huid terecht komen en huiduitslag geven.

Normaal gesproken speurt Veldhuisen samen met zijn collega het hele bos af in de zomer. Dit doen ze dat met een kar en een verrekijker. "Eén van ons ligt dan plat op z'n rug in de kar met een verrekijker en probeert die nesten in de bomen te vinden." De bomen met nesten worden vervolgens met lint afgezet en dan komt de bestrijdingsmaatschappij om ze weg te halen.

Maar nu laten de rupsen zich nergens zien in het bos. "Ik begrijp het ook niet helemaal. Er zijn verschillende variabelen waar dit mee te maken heeft. Het kan zijn dat het te droog is geweest, of dat het te maken heeft met de nestkasten voor meesjes die we hebben opgehangen. De meesjes eten de rupsen. Maar het blijft moeilijk om te zeggen waardoor het precies komt."

Omgeving

Ook in de omgeving van het Groenendaalse wandelbos is de eikenprocessierups dit jaar praktisch niet gezien, hoewel het beestje er überhaupt maar weinig voorkomt. "We hebben ze wel gezien in het Diemerbos bij Amsterdam, maar niet op de buitenplaatsen (zoals Elswout)", zo vertelt boswachter Rien de Vries van Staatsbosbeheer.

"Er zijn niet zoveel eikenbomen in de Kennemerduinen en daar zitten ze normaal gesproken in. Als we ze wel hebben langs een wandelpad, dan halen we ze altijd snel weer weg", zo vertelt een woordvoerder van waterleidingbedrijf PWN. Ook in de Waterleidingduinen zijn er minder eikenprocessierupsen gespot, dan andere jaren.

Voor boswachter Rogier Veldhuisen zelf maakt het niet zoveel uit of de rupsen er wel of niet zijn in het Groenendaalse bos. "Ik ben er niet heel gevoelig voor. Maar voor de bezoekers die hier in een T-shirtje rondlopen is het wel heel fijn dat ze er niet zijn, want je kan er heel veel last van krijgen."