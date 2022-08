Concertgebouworkest organiseert gratis concert in Westerpark

Het Concertgebouworkest organiseert op 9 september een gratis openluchtconcert in het Westerpark. Het concert geldt als opening van het nieuwe seizoen. Het is de tweede keer dat het orkest een concert in de buitenlucht organiseert.

De eerste keer was het concert op de Dam. Bezoekers moesten toen vooraf online een plekje reserveren. Dat had te maken met het coronapaspoort, dat vorig jaar nog nodig was om een groot evenement te kunnen bezoeken.

'Laagdrempelig'

Dit jaar is reserveren niet nodig en is dus gekozen voor een andere locatie. "Een open plek waar we zoveel mogelijk mensen kunnen ontvangen", vertelt woordvoerder Michiel Jongejan over de keuze voor het Westerpark. "We willen het zo laagdrempelig mogelijk maken. Mensen kunnen hun picknickkleedje meenemen en er staan ook picknicktafels klaar." Het concert begint om 20.30 uur.

Dirigent Alain Altinoglu zal het orkest begeleiden. De IJslandse pianist Víkingur Ólafsson en de Zweedse klarinetspeler Martin Fröst treden op als solist. De muzikanten spelen onder meer muziek uit Leonard Bernsteins West Side Story. Ook werk van componisten John Adams en Maurice Ravel komt aan bod.