Veel kwallen in zoet water gespot: 'niet gevaarlijk, eigenlijk een lief diertje'

Oorsponkelijk komt hij uit China en zelden laat hij zich in Nederlandse wateren zien: de zoetwaterkwal. Deze soort leeft - zoals zijn naam al doet vermoeden - uitsluitend in zoetwater en komt tevoorschijn als de watertemperatuur stijgt. Volgens kwallenradar.nl zijn de kwallen momenteel door het hele land 'massaal te spotten'. In onze regio is het dier inmiddels gespot in Hoorn, in de Spiegelplas bij Nederhorst den Berg, in de Ringvaart bij Hillegom en in de Vinkeveense plassen.