Blog: 'Waarschijnlijk 86' minderjarige vluchtelingen in Driehuis • Rechtszaak over extra staalproductie Tata - en extra overlast

Naast duizend statushouders in Velsen-Noord, gaat de gemeente Velsen nog 'waarschijnlijk 86' minderjarige vluchtelingen opvangen in Driehuis. Dat staat in de voortgangsbrief van vandaag van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Eerder was bekend dat het er 'zestig tot honderd' zouden zijn, nu voor het eerst is een specifiek getal genoemd.

"Parlan (namens Nidos verantwoordelijk voor de opvang van minderjarige statushouders) zal 21 van deze plekken gebruiken voor de opvang van alleenstaande minderjarige statushouders. De overige 65 plekken zijn beschikbaar voor het COA om alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen", aldus de brief.

Vanwege een noodzakelijke verbouwing aan het gebouw aan de Duin- en Kruidbergerweg 1 zullen de eerste kinderen en adolescenten vanaf 1 oktober opgevangen worden.