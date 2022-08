Blog: Rechtszaak over extra staalproductie Tata - en extra overlast

Mag Tata Steel een nieuwe oven in gebruik nemen? Om die vraag draaide een zaak bij de Raad van State gisteravond. Die zou kunnen gaan zorgen voor meer productie, maar ook voor meer overlast.

Tata Steel zou door een nieuwe 'wandeloven' in de warmbandwalserij in gebruik te nemen, de jaarlijkse staalproductie willen opkrikken van 5 naar zo'n 5,5 miljoen ton staal per jaar. Dat meldt het NHD.

Bijkomend effect zou 'een minimale extra milieubelasting', van geluid en uitstoot van zware metalen zijn voor Wijk aan Zee. Maar die belasting is al veel te hoog, vindt de Dorpsraad, en dus kan er niets meer bij, hoe gering de extra belasting ook zou zijn. En eerder gaf de rechtbank van Haarlem de Dorpsraad daar gelijk in: zij vernietigde de nieuwe, iets ruimere milieuvergunning.

Gisteren was het hoger beroep bij de Raad van State, dat die uitspraak nog eens tegen het licht hield. Tata Steel diende een ingenieursrapport in ter verdediging van de nieuwe milieuvergunning.

Ook zou Tata de toezegging hebben gedaan een nieuwe geluidsdemper te plaatsen om extra lawaai tegen te gaan, maar zou het staalbedrijf die niet in de vergunning willen opnemen. De Dorpsraad wil toezeggingen wél zwart op wit zien. Bovendien eisen de inwoners van Wijk aan Zee een milieueffectrapportage voordat er een beslissing over de vergunning genomen kan worden.

De uitspraak van de Raad van State is over zes weken.

