Drogist overvallen in centrum van Hilversum

Een drogist aan de Kerkstraat in Hilversum is vanmorgen rond 8.45 uur overvallen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er hard wordt gezocht naar de dader.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. "Het maakt natuurlijk een hele grote impact op het personeel", vertelt de woordvoerder. Of er iets buit gemaakt is, is op het moment ook nog niet duidelijk.

De politie is op zoek naar de man, die tijdens de overval een mondkapje droeg. Ook is zijn signalement verspreid via Burgernet.