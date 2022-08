Heitinga en Pierie eensgezind: "Er had meer ingezeten voor Ajax"

Jong Ajax kwam tegen Telstar niet verder dan 1-1 . Na afloop van het duel wilde trainer John Heitinga niet spreken van een valse start van het seizoen voor zijn ploeg, maar vond wel dat er meer in had gezeten.

Net zoals als Heitinga vond ook centrale verdediger Kik Pierie dat Jong Ajax recht had op meer dan een punt. "We waren de betere ploeg. We hadden moeten winnen. Maar door slordigheden en dode spelmomenten kon Telstar ons pakken. Voetballend winnen ze het niet van ons, dus het is jammer dat het dan in de beginfase misgaat", aldus Pierie.

