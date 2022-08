Touringcar rijdt stoep kapot: kledingwinkel krijgt 45.000 euro

Op 8 februari 2019 probeerde de chauffeur vanuit de Hartenstraat rechts afslaand de Keizersgracht op te rijden. De touringcar kwam tegen de gevel van het pand vast te zitten. Door een aantal keer voor- en achteruit te rijden zakte er een wiel door de stoep. De chauffeur is daarna doorgereden.

Slechter bereikbaar

Een week later stelde de kledingwinkel het touringcarbedrijf aansprakelijk voor de schade die ontstond doordat de winkel slechter bereikbaar was. Het duurde nog tot december 2019 voordat de straat was hersteld. De kledingwinkel verliet het pand een paar maanden eerder, in september 2019.

De kledingwinkel gaf aan dat de afzetting grote invloed op de omzet had. De winkel zou het moeten hebben van passanten. Naast de verslechterde bereikbaarheid waren ook twee van de drie etalageruiten niet goed zichtbaar. Voor het herstel van de stoep waren vergunningen nodig, die lang op zich lieten wachten doordat het om herstel van monumentale werken ging.

Lichte vorm van schuld

Het touringcarbedrijf bestreed dat de kledingwinkel schade had geleden door de afzetting. Ook zou de gemeente of verhuurder van het pand aangesproken moeten worden op de lange duur van de herstelwerkzaamheden. Verder zou de schade vooral zijn gekomen doordat de stoep in slechte staat was en zou de chauffeur slechts een lichte vorm van schuld hebben.

De rechtbank benadrukt dat er in de binnenstad helemaal geen verkeer dat zwaarder is dan 7,5 ton mag rijden. De touringcar woog 13,5 ton. "De chauffeur heeft een voor de bescherming van de kwetsbare binnenstad belangrijke regel geschonden en vervolgens verkeerd gereageerd", schrijf de rechtbank in het vonnis.

Gecompliceerd

Ook vindt de rechtbank dat de chauffeur deze gevolgen had kunnen verwachten."In die binnenstad vol met monumentale panden is ook voorzienbaar dat herstel van schade geruime tijd kan nemen. Voorzienbaar is namelijk ook dat voor herstelwerkzaamheden in die kwetsbare binnenstad een vergunningentraject doorlopen moet worden dat gecompliceerd wordt door het vereiste van een monumentenvergunning."

De kledingwinkel wilde 75.000 euro schadevergoeding. Dat bedrag valt 30.000 euro lager uit, omdat niet alle schade voldoende was onderbouwd. De rechtbank erkent wel dat er door de afzetting minder klanten binnen zijn gekomen.